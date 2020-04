Pendler benötigen negativen Corona-Test

Seit Montag benötigen Pendler aus und nach Tschechien im 14 tägigen Rhythmus einen Nachweis über einen negativen Corona-Test, wenn sie nicht im Gesundheits- und Sozialwesen, in grundlegenden Bereichen des integrierten Rettungssystems oder in kritischen Infrastruktureinheiten tätig sind. Darüber informiert der Vogtlandkreis. Betroffene sollten sich mit ihrem Arbeitgeber in Verbindung setzen. Der kostenpflichtige Test kann im Vogtlandkreis von Montag bis Freitag zwischen 14 und 16 Uhr ausschließlich in der Corona Ambulanz in Markneukirchen an der Musikhalle durchgeführt werden. Die Kontaktdaten findet ihr unten.

Im bayerischen Teil des Sendegebiets kann man solche Tests laut der IHK Oberfranken derzeit in Marktleuthen machen.

Die Corona Ambulanz Markneukirchen ist telefonisch unter 03741 457288 oder 0151 18021751 zu erreichen. Unternehmen können sich per Mail an lorenz.doritt@vogtlandkreis.de wenden bzw. über die Hotline des Landratsamtes unter 03741 300 1999 nähere Auskünfte erhalten.