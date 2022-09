Peilsender führt zu mutmaßlichem Fahrraddieb

Ein 49 Jahre alter Mann muss sich seit Dienstag am Landgericht Nürnberg-Fürth verantworten, weil er einen am Boden liegenden, (…)

Ein 18-Jähriger ist betrunken in das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg eingebrochen. Zeugen hätten ihn in der Nacht (…)

Tote Frau in Asylheim gefunden: 35-Jähriger in U-Haft

Nach dem Fund einer toten Frau in einer Asylunterkunft in Mittelfranken sitzt nun ein Verdächtiger in Untersuchungshaft. Am Montag (…)