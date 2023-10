Pegnitzer HofBratwurst: Metzger aus der Region sammeln Ideen

Ab dem kommenden Jahr soll es in den Metzgereien in Pegnitz und Hof nicht nur die regionalen Bratwürste zu kaufen geben, sondern auch eine spezielle „Pegnitzer HofBratwurst“. Die Freundschaft der beiden Städte soll so besonders zum Ausdruck kommen. Sieben Metzgereien aus beiden Städten haben aus Bürgervorschlägen eigene Kreationen entwickelt. Nun (10.10.) stand in Hof die Verkostung der sieben verschiedenen Bratwürste an. Der Vize-Präsident der Handwerkskammer für Oberfranken Christian Herpich:

Metzger aus der Region haben die verschiedenen Bratwürste bewertet und Verbesserungsvorschläge gemacht. Jetzt wollen sich die Metzgereien zusammensetzen und eine finale Rezeptur für die Pegnitzer HofBratwurst entwickeln.