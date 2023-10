Pegnitz & Lichtenfels: Zwei tödliche Unfälle in Oberfranken

Zu zwei tödlichen Unfällen ist es gestern in Oberfranken gekommen: Ein Motorradfahrer ist bei Pegnitz verunglückt. Er war in einer Gruppe unterwegs… kam auf einer Strecke Richtung Plech von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Trotz Reanimation starb der Biker noch an der Unfallstelle.

In Lichtenfels ist ein 82-jähriger Fußgänger von einem Taxi erfasst und tödlich verletzt worden. Der Mann war stark betrunken und wollte eine Straße überqueren. Der Taxifahrer konnte erst spät reagieren und hat den Mann frontal erfasst. Auch er starb noch an der Unfallstelle.