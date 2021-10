Pavillon der Gartenschau in Lindau zu ersteigern

Ingolstadt/Lindau (dpa/lby) – Die beiden bayerischen Gartenschauen in Ingolstadt und Lindau am Bodensee haben angesichts der (…)

Augsburg (dpa/lby) – Weil vor einer Disco in der Augsburger Innenstadt der Sicherheitsdienst mit den coronabedingten (…)

Ramsau bei Berchtesgaden (dpa) – Zehn Meter tief ist eine junge Frau in den Berchtesgadener Alpen abgestürzt und schwer verletzt (…)

Bergsteigerin stürzt zehn Meter: Rettung per Hubschrauber

Urlauber stirbt nach Sturz mit E-Bike im Allgäu

Halblech (dpa/lby) – Ein Urlauber ist nach einem Sturz von seinem E-Bike an einem Allgäuer See gestorben. Wie die Polizei am (…)