Pausa-Mühltroff: Großbrand führt zu hohem Schaden

Ein Brand in Pausa-Mühltroff hat in der Nacht zahlreiche Feuerwehrkräfte beschäftigt.

Ein lauter Knall einen 48-Jährigen in der Nacht geweckt. Beim Blick aus dem Fenster hat er gesehen, dass sein Carport mit zwei untergestellten Autos in Flammen steht. Der Brand hat sich auch auf einen benachbarten Carport, einen Schuppen und ein benachbartes Wohnhaus ausgeweitet. Ein Nachbar hat eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten. Bei den Löscharbeiten waren 12 Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden dabei. Auch die Berufsfeuerwehr Plauen und die Freiwillige Feuerwehr aus Zeulenroda hat geholfen. Laut der Polizeidirektion Zwickau laufen nun die Ermittlungen zur Brandursache. Den Schaden schätzt die Polizei auf einen unteren sechsstelligen Bereich.