Paul Will verlässt FC Bayern II: Wechsel nach Dresden

München/Dresden (dpa/lby) – Mittelfeldspieler Paul Will verlässt die zweite Mannschaft des FC Bayern und wechselt zu Drittliga-Konkurrent Dynamo Dresden. Wie die Sachsen am Samstag mitteilten, unterschrieb der 21-Jährige einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023. Über die Ablösemodalitäten haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart. Will war 2018 aus der Nachwuchsabteilung des 1. FC Kaiserslautern nach München gekommen und absolvierte insgesamt 40 Partien für die zweite Mannschaft des deutschen Fußball-Rekordmeisters.