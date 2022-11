Patientenverfügung und andere Vorsorgeverfügungen: BRK informiert in Marktredwitz

Vorsorgeverfügungen: BRK informiert über Vollmacht, Patientenverfügung und Co.

Patientenverfügung, Vollmachten und Co: Rotes Kreuz informiert im Fichtelgebirge

Etwa zwei Tausend Blutspenden werden jeden Tag in Bayern benötigt. Weil sie krank geworden sind sagen aktuell aber viele Menschen ihre (…)

In Hof und Plauen läuft der Weihnachtsmarkt schon. Ab morgen (Donnerstag) startet auch der Marktredwitzer Adventszauber. Der ist an den (…)

Adventssamstage & Weihnachten: Kostenloses Parken in Marktredwitzer Innenstadt

Autobahn-Rastanlagen: Zwei in der Region sind top

Vogelgrippe: Wichtige Regeln für die Region

Die Geflügelpest ist in Deutschland wieder auf dem Vormarsch. Seit Oktober wurden in Bayern vier Fälle in Unterfranken und Niederbayern (…)