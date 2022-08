Patientenströme koordinieren: Rettungszweckverbände in Oberfranken bekommen neue ärztliche Leiter

Das Robert-Koch-Institut hat in der vergangenen Woche zwar verkündet, dass der Höhepunkt der Corona-Sommerwelle überschritten ist. Allerdings kämpfen die Krankenhäuser in Oberfranken weiterhin mit erheblichen Patientenzahlen. Die Regierung von Oberfranken bestellt daher für die vier Rettungszweckverbände Hochfranken, Bamberg-Forchheim, Bayreuth-Kulmbach und Coburg sogenannte „Ärztliche Leiter Krankenhauskoordinierung“. Sie werden von den jeweiligen Vorsitzenden der Verbände ernannt. Für den gesamten Regierungsbezirk gibt es einen „Ärztlichen Koordinator“. Die Regierung von Oberfranken setzt auf Dr. Christian Glaser. Wie es in einer Mitteilung heißt, hätte er sich in dieser Funktion schon bewährt. Zu seinen Aufgaben gehört unter anderem die Steuerung der Patientenströme. Das ist nötig, weil die Krankenhäuser unter erheblichen Personalausfällen leiden.