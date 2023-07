Patentanmeldungen in Oberfranken: Deutlich mehr Patente im Automobilsektor

Wie innovativ sind die Unternehmen in Oberfranken? Die Frage beantwortet jetzt der Report „Patente in Bayern 2023“ der bayerischen IHKs. Der zeigt auf, wie viele Patentanmeldungen es im Jahr 2021 in den jeweiligen Regionen gegeben hat. In Oberfranken hat es demnach deutlich mehr Patente im Automobilsektor gegeben. Auch im Bereich medizinische Diagnostik und Chirurgie kann Oberfranken punkten. Die IHK für Oberfranken Bayreuth weist außerdem darauf hin: Forschungsreinrichtungen vor Ort werden immer wichtiger für den Fortschritt der Unternehmen. Als Beispiel nennt die IHK das Future Energy Lab in Wunsiedel. Hier geht’s um die Gewinnung und Speicherung grüner Energie.