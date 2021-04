Passau kommt bei Impfungen in Bayern schnell voran

Passau (dpa/lby) – Die Stadt Passau kommt bei den Corona-Impfungen im bayernweiten Vergleich besonders schnell voran. Mehr als 40 Prozent aller Einwohner ab 16 Jahren sind dort nach Angaben der Stadtverwaltung inzwischen mindestens einmal geimpft. Stand Mittwoch lag die Quote der Erstgeimpften demnach bei 40,15 Prozent – fast doppelt so hoch wie im bayernweiten Schnitt.

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Mittwoch lag die Impfquote im Freistaat bei 21,4 Prozent. Allerdings ist diese RKI-Quote auf Basis der Gesamtbevölkerung berechnet, in Passau ist sie auf Basis der Bevölkerung ab 16 Jahren berechnet.

«Das ist eine ganz schöne Sache», sagte Passaus Oberbürgermeister Jürgen Dupper (SPD). «Wenn’s so weiter geht, wären wir im Sommer gut dabei.» Stand Mittwoch seien nur 14 aller registrierten Impfwilligen im Alter von mehr als 60 Jahren noch nicht mit einer ersten Dosis versorgt worden. Nach deren Impfung will die Stadt nach eigenen Angaben mit dem «freien Impfen» ohne Priorisierung beginnen.

Dass die Erstimpfungsquote so hoch sei, liege vor allem am frühen Impfstart Ende Dezember und Extra-Lieferungen von Impfstoff in die Grenzregionen, sagte Dupper. Auch in anderen grenznahen Kommunen wie dem oberpfälzischen Landkreis Tirschenreuth liegt die Impfquote über dem bayernweiten Durchschnitt.

Das Passauer Impfzentrum habe mangels Impfstoff diese Woche aber für zwei Tage schließen müssen, sagte Duppert. «Es ist unsere dringende Erwartung, dass wir im bisherigen Tempo weitermachen können. Auf den angekündigten Impfturbo warten wir aber noch sehnsüchtig.»

