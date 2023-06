Passantenbefragung in Bad Elster: Ergebnisse im September erwartet

Bei einer Passantenbefragung hat die Stadt Hof kürzlich gute Ergebnisse erzielt. Die Befragten haben für die Attraktivität der Innenstadt gute bis sehr gute Noten verteilt, was viele gewundert haben dürfte. Eine solche Befragung hat nun auch in Bad Elster im Vogtlandkreis stattgefunden, teilt die Regionalkammer Plauen der IHK Chemnitz nun mit. Die Umfrage war bewusst nicht nur an Einwohner, sondern auch an Touristen und Kurgäste gerichtet. Sie sollten unter anderem die Aufenthaltsqualität und das Freizeitangebot im Kurort bewerten. Die Befragten konnten aber auch Anregungen äußern, wie die Stadtverwaltung Bad Elster noch attraktiver machen könnte. Die Ergebnisse werden voraussichtlich im September im Rahmen einer Sitzung des Tourismus- und Gewerbevereins präsentiert.