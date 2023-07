Passant rettet Schwerverletzten aus brennendem Auto

Ein Passant hat in Oberbayern einen schwer verletzten Mann aus einem brennenden Auto gerettet. Das Auto war zuvor mit drei Männern frontal gegen einen Baum geprallt und in Flammen aufgegangen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein 26- und ein 29-Jähriger verließen das Fahrzeug selbstständig – der 34-Jährige wurde aus dem Fahrzeug von dem Passanten geborgen. Zwei der Männer sind schwer verletzt, einer schwebt in Lebensgefahr.

Nach den Angaben kamen die Männer mit dem Auto in der Nacht auf Sonntag bei Tittmoning (Landkreis Traunstein) in einer leichten Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Die Ursache ist demnach noch unklar. Die Polizei schließt nicht aus, dass der Fahrer des Unfallwagens betrunken war. Deswegen wurde den drei Männern Blut entnommen. Sie wollten laut einem Polizeisprecher keine Angaben machen, wer gefahren ist.