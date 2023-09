Passant entdeckt auf Main treibende Frauenleiche

Einsatzkräfte der Feuerwehr haben in Unterfranken eine tote Frau aus dem Main geborgen. Ein Fußgänger hatte die Seniorin am Donnerstagvormittag nahe Mainstockheim (Landkreis Kitzingen) auf dem Wasser treibend gesehen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Identität der Frau sei demnach noch ungeklärt.

Hinweise auf eine Straftat im Zusammenhang mit ihrem Tod gab es laut Polizei zunächst nicht. Ob es sich um einen Unfall handelte und wie lang die Frau zum Zeitpunkt des Fundes ihrer Leiche bereits tot war, war demnach ebenfalls noch unklar. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen in dem Fall.