Passagier und Zugbegleiter gehen wegen Maske aufeinander los

Geroldshausen (dpa/lby) – Weil ein Fahrgast seinen Mund-Nase-Schutz nicht korrekt tragen wollte, ist es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen ihm und dem Schaffner gekommen. Der 58-jährige Zugbegleiter hatte den Mann am Freitag auf der Fahrt von Würzburg nach Geroldshausen (Landkreis Würzburg) auf das korrekte Tragen einer Maske hingewiesen, wie die Polizei mitteilte. Am frühen Morgen war der Passagier dann in Geroldshausen ausgestiegen und warf dabei seine Bierflasche nach dem Kontrolleur. Als dieser ihn zur Rede stellen wollte, stieß der 38-Jährige den Zugbegleiter zu Boden.

Das wollte der Zugbegleiter nicht auf sich sitzen lassen und schlug mit seinem Fahrkartengerät nach dem Passagier und traf diesen am Kopf – er erlitt eine Platzwunde. Die Polizei ermittelt gegen beide unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung.

