Party in Naila: K.O.-Tropfen in den Getränken?

Am Wochenende hat sich wieder gezeigt, dass man auf Partys lieber auf sein Getränk aufpassen sollte. Bei einer Veranstaltung in Naila sollen Unbekannte sogenannte K.O.-Tropfen in Getränke gemischt haben. Mehrere Gäste haben nach dem Konsum über starke Übelkeit geklagt. Eine Person war laut dem Bericht der Polizeiinspektion Naila kurzzeitig sogar bewusstlos. Rettungsdienste haben die Betroffenen versorgt und sie in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun wegen wiederholter gefährlicher Körperverletzung. Hinweise auf den oder die Täter gebe es bislang nicht. Die Polizei bittet Zeugen deshalb darum, sich zu melden.