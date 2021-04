Partner steht fest: Hofer Weihnachtsmarkt bleibt in Altstadt

Er gehört in die Adventszeit wie Lebkuchen oder Glühwein: Der Weihnachtsmarkt. Im vergangenen Jahr haben wir ja leider darauf verzichten müssen. Für dieses Jahr planen die Veranstalter aber schon fleißig. Zumindest der Partner für den Hofer Weihnachtsmarkt steht jetzt fest: Es ist der alte Martin Fuhrmann. Er ist auch schon in den vergangenen sechs Jahren für den Markt verantwortlich gewesen und hat jetzt den neuen Vertrag für die kommenden drei Jahre unterschrieben. Der Hofer Weihnachtsmarkt soll weiter in der Altstadt bleiben, es soll aber ein neues Konzept geben. Wie das aussieht, das erarbeitet Fuhrmann jetzt gemeinsam mit der Marktverwaltung.