CSU trifft sich zum politischen Aschermittwoch

Erstmals nach zweijähriger Corona-Pause hat sich die CSU wieder zum politischen Aschermittwoch an traditioneller Stätte in Passau getroffen. Rund 4000 Anhänger und Mitglieder aus Orts- und Kreisverbänden im gesamten Freistaat sind in die voll besetzte Dreiländerhalle nach Niederbayern gekommen, um vor allem die Rede von Parteichef und Ministerpräsident Markus Söder zu verfolgen.

Im vergangenen Jahr war der politische Aschermittwoch komplett ausgefallen, im Jahr davor hatte er pandemiebedingt nur digital stattfinden können. Bei der Veranstaltung in Bierzeltatmosphäre wird traditionell scharfzüngig das politische Geschehen debattiert.