Parlamentarischer Abend in Berlin: Hoffnung für Franken-Sachsen-Magistrale?

Seit 30 Jahren tut sich nichts bei der Elektrifizierung der Franken-Sachsen-Magistrale. Nach einem Parlamentarischen Abend in Berlin schöpfen die Vertreter aus der Region wieder Hoffnung. Mit dabei waren 200 Entscheidungsträger aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung. Vertreter aus der Region waren Hofs Oberbürgermeisterin Eva Döhla und Plauens OB Steffen Zenner, sowie die Landräte für Hof und Wunsiedel, Oliver Bär und Peter Berek. Sie sind sich einig, dass die Region auf der Schiene abgehängt wird. Nicht nur innerhalb Deutschlands müssen Fahrgäste in Hof und Marktredwitz wegen der fehlenden Elektrifizierung umsteigen. Auch die Anbindung an mittel- und osteuropäische Staaten wird erschwert. Der Hofer Landrat spricht von einer Selbstblockade durch langwierige Prozesse und Bürokratie.