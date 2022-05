Der Verein Colorido in Plauen war eine der ersten Organisationen in der Euroherz-Region, die sich um die Versorgung von (…)

Kriegsflüchtlinge in Plauen: Integration funktioniert gut

Dieses Jahr feiert die Stadt Plauen zum Jubiläum sich und ihre Traditionen. Eine davon ist die Plauener Spitze. In einem Monat findet (…)

Basis für Mieter, Vermieter und Investoren: Stadt Plauen plant neuen Mietspiegel

In jeder Stadt gibt es Gebiete, in denen Wohnen teurer ist, als in anderen Stadtteilen. Damit ein Anbieter einer Wohnung die Miethöhe (…)