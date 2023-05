Parktheater Plauen: Veranstaltungskalender für 2023 steht

Das Wetter lässt langsam wieder Open Air-Veranstaltungen zu. In Hof starten morgen Abend zum Beispiel die Innenhofkonzerte. In Plauen geht es ab Juni mit der neuen Saison im Parktheater los. Den Anfang macht gleich am 1. Juni ein Kinderfest. Weiter geht es bis Ende August mit unterschiedlichen Konzerten. Auf dem Programm steht unter anderem eine Schlagernacht, bei der auch Sängerin Kerstin Ott auf der Bühne stehen wird. Darüber hinaus haben sich die Kastelruther Spatzen und Andy Borg angekündigt. Den Abschluss bildet am 25. August die Musik-Show „The Queen Night“, die die musikalische Erfolgsstory der Gruppe rund um Freddie Mercury zeigen wird.