Parkplatz Bärenholz: Polizei stellt Auto sicher

Wenn etwas bei einem Auto nicht stimmt, dann merken das Polizisten oft sehr schnell. So ist es jetzt auch bei einer Kontrolle auf dem Parkplatz Bärenholz an der A93 gewesen. Der Kleintransporter war weder zugelassen noch versichert. Bei der Überprüfung hat sich herausgestellt, dass eine Leasingfirma in Österreich diesen und andere Transporter verbotenerweise vermietet. Die Fahrzeuge gehören der Firma nämlich gar nicht. Der Fahrer musste sich seine Weiterfahrt neu organisieren, denn die Polizei beschlagnahmte den Transporter und gaben alle Infos an die Kollegen in Österreich weiter.