Parkplatz an der A93: Selber Polizeibeamte finden drei Kilo Drogen

Bei Verkehrskontrollen in der Euroherz-Region finden Polizeibeamte regelmäßig Drogen. Normalerweise handelt es sich dabei aber um kleinere Mengen. Beamte der Grenzpolizeiinspektion Selb haben bereits am vergangenen Freitag ein Auto am Parkplatz Bärenholz an der A93 kontrolliert, heißt es heute. Bei einem 26-jährigen Mitfahrer stellten sie knapp zwei Kilogramm Cannabis und ein Kilo Marihuana sicher. Die Drogen hatte der Mann in seinem Rucksack. Die Polizisten haben den 26-Jährigen festgenommen. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.