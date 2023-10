Parkhaus-Automatik schließt dreijähriges Kind ein

Wegen einer Internet-Challenge mit einem scharfen Chip sind zwei Mädchen aus Garmisch-Partenkirchen in eine Klinik gekommen. Die (…)

Zwei Mädchen nach Mutprobe mit scharfem Chip in Klinik

Wegen einer Internet-Challenge mit einem scharfen Chip sind zwei Mädchen aus Garmisch-Partenkirchen in eine Klinik gekommen. Die (…)

Zwei Mädchen nach Mutprobe mit scharfem Chip in Klinik

Ein mit Neuwagen beladener Waggon ist an einem Güterbahnhof in München entgleist – dabei entstand mindestens ein (…)

Sechsstelliger Schaden bei Entgleisung an Bahnhof

Ersthelfer retten Mann aus Kanal

Ein 30-Jähriger ist in Mühldorf am Inn in einen Kanal gestürzt und dabei leicht verletzt worden. Ersthelfer retteten den (…)