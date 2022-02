Parkgebühren in Plauen: Bezahlen geht auch per App

In Hof müsst ihr schon seit dem vergangenen Jahr nicht mehr nach Kleingeld suchen, wenn ihr eure Parkgebühren am Automaten bezahlen wollt. Zahlen könnt ihr mit der EasyPark-App. Das geht ab sofort auch in Plauen. Wenn ihr die App auf eurem Smartphone installiert habt, könnt ihr eure Parkzeit flexibel starten, stoppen oder verlängern. Ihr könnt euch in der App aussuchen, auf welche Weise ihr zahlen wollt. Also mit Kreditkarte, PayPal oder per Lastschrift. Der Kontrolleur erkennt dann anhand eures Nummernschilds, ob ihr mit der App bezahlt habt.