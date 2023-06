Parkers Zwillinge wollten erst auf getrennte Schulen

Die Zwillingstöchter der Hollywoodstars Sarah Jessica Parker (58, «Sex and the City») und Matthew Broderick (61, «Ferris macht blau») wollen nach Angaben ihres Vaters nicht alles teilen. «Sie sind sich extrem nahe, aber sie wollen auf jeden Fall ihren eigenen Raum, ihre eigenen Freunde, ihre eigene Zeit», sagte Broderick in der US-Sendung «Live with Kelly and Mark».

Die beiden 13-jährigen Mädchen würden nun bald auf die High School gehen und hätten zunächst gemeint, dass sie getrennte weiterführende Schulen besuchen wollten, erklärte Broderick. «Das war ihnen sehr ernst. Und als es dann wirklich an der Zeit war, sich zu entscheiden, sagten sie: «Nein, wir gehen auf dieselbe High School».»

Parker und Broderick sind seit 1997 verheiratet und haben neben den beiden gemeinsamen Töchtern noch einen 20 Jahre alten Sohn.