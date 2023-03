Parken am Strauß-Areal: Kurzzeitparkplätze der Stadt verlegt

Bis tatsächlich mal Gebäude am geplanten Schiller-Quartier entstehen, wird es noch länger dauern. Aber immerhin könnt ihr das ehemalige Strauß-Areal wieder nutzen. Dort gibt es Parkplätze für euch. Zum einen gibt’s Parkplätze, für die ihr zahlen müsst. Am Gelände gibt es auch 15 Kurzzeitparkplätze. Genau die hat die Stadt Hof jetzt verlegt. Bisher waren die an der Friedrichstraße. Jetzt findet ihr die Kurzzeitparkplätze auf dem geschotterten Platz entlang der Bismarckstraße.

Mit einer Parkscheibe könnt ihr auf dem Platz zwei Stunden kostenlos parken. Einen weiteren Vorteil erhoffen sich Stadt und Investoren dadurch: Die Einfahrt auf den Großparkplatz soll sichtbarer werden. Den jetzigen Parkstreifen entlang der Friedrichstraße dürfen künftig nur Busse nutzen. Dort entsteht ein Pausenplatz für die Stadtbusse.