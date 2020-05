Parkeisenbahn Syratal: Ab heute geht die Fahrt wieder ab

Einmal Schaffner spielen und sich wie ein ganz Großer fühlen. Das ist bei der Parkeisenbahn Syratal in Plauen möglich. In den vergangenen sieben Wochen musste sie allerdings eine Corona-Zwangspause einlegen. Ab heute um 10 Uhr geht die Fahrt wieder los, allerdings unter strengen Hygieneauflagen. 120.000 Besucher wie in den vergangenen Jahren sind heuer wohl nicht drin. Eine gute Nachricht gibt es aber trotzdem: Die Fahrpreise bleiben gleich, heißt es in einer Mitteilung. Die Parkeisenbahn Syratal ist die einzige Kleinbahn in Deutschland mit elektrischer Oberleitung.