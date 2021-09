Parade durch die Innenstadt: In Plauen tanzen heute die Puppen

In der Plauener Innenstadt tanzen heute Nachmittag die Puppen. Das Puppentheater Zwickau eröffnet die Herbstsaison mit einer bunten Parade. Ab 15 Uhr könnt ihr neben den Puppen auch maskierte Menschen, einen Stelzenlauf und das Schalmeienorchester Plauen durch die Stadt begleiten. Los geht’s am Kopfhaus am Albertplatz. Ab 16 Uhr lädt das Puppentheater auf dem Vorplatz des Vogtlandtheaters zu einem kleinen Programm ein. Dabei wird die neue Spielzeit vorgestellt. Es gelten die Regeln der aktuellen Corona-Schutzverordnung

