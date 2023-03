Die Paracelsus-Klinik in Reichenbach ist zum zweiten Mal insolvent und soll Ende März endgültig dicht machen. Ein erste Schließung gibt’s aber schon jetzt: Ab sofort ist die Notaufnahme der Paracelsus-Klinik nachts zu. Das teilt der Rettungszweckverband „Südwestsachsen“ jetzt mit. Demnach ist die Notaufnahme in Reichenbach täglich von 22 Uhr bis 06 Uhr 30 geschlossen. Patienten müssen also auf die Notaufnahmen der umliegenden Kliniken in Rodewisch, Greiz, Plauen oder Zwickau ausweichen.