Paracelsus Klinik Reichenbach: Keine Rekommunalisierung, aber…

Anfang der Woche haben sich über 1000 Menschen an einer Mahnwache zum Erhalt der Paracelsus Klinik in Reichenbach beteiligt; doch so wie es jetzt ist, kann das insolvente Krankenhaus nicht erhalten bleiben. Die Kündigungen sind bereits ausgesprochen, einen Investor gibt es nicht. Die Stadt Reichenbach will als Alternative ein Gesundheitszentrum schaffen. Das soll eine ambulante sowie teilstationäre Grundversorgung in Reichenbach sichern. Eine Notaufnahme soll es darin auch geben und zumindest kleinere OPs möglich sein. Die Trägerschaft für dieses Gesundheitszentrum sollen dann der Vogtlandkreis und die Stadt Reichenbach übernehmen. Der Kreistag im Vogtland hat dazu nun die Voraussetzungen für die Trägerschaft festgelegt, nämlich: Das Sächsische Gesundheitsministerium muss das ausgearbeitete Konzept für das Reichenbacher Gesundheitszentrums genehmigen. Und: Der Freistaat Sachsen soll eine Anschubfinanzierung für den Kauf der Klinik, des Medizinischen Versorgungszentrums und der Umsetzung des genehmigten Konzeptes leisten.

Foto: Die Mahnwache zur Klinikschließung in Reichenbach