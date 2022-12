Paracelsus-Klinik in Adorf: Notaufnahme geschlossen

Den Notruf 112, wenn das Leben in Gefahr ist; die 116117 für den ärztlichen Bereitschaftsdienst, wenn ihr außerhalb der gängigen Öffnungszeiten Hilfe braucht: Diese beiden Nummern können wir uns generell merken.

Auch die Notaufnahme in Krankenhäusern ist eine Option. In Adorf im Vogtland in den nächsten Tagen allerdings nicht. Die Notaufnahme der Paracelsus-Klinik ist ab sofort bis voraussichtlich Dienstagmorgen (27. Dezember/07 Uhr) geschlossen. Das geht aus einer Warnmeldung der Warn-App NINA hervor. Patienten müssen auf die Paracelsus-Klinik in Schöneck, das Helios Vogtland-Klinikum in Plauen oder an das Klinikum Obergöltzsch in Reichenbach ausweichen. Bei lebensbedrohlichen Zuständen ist – wie gesagt – die 112 die richtige Nummer.