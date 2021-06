Papst gratuliert Josef Ratzinger zur Priesterweihe

Rom (dpa) – Papst Franziskus hat dem emeritierten Papst Benedikt XVI. zur Priesterweihe vor 70 Jahren gratuliert. «Dir Benedikt, lieber Vater und Bruder, gilt unsere Verbundenheit, unser Dank und unsere Nähe», sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche am Dienstag vor einigen Hundert Gläubigen auf dem Petersplatz in Rom. Benedikt XVI., der in einem Kloster im Vatikan wohnt, verbringe sein Leben damit, für die Kirche und die Diözese Rom zu beten, von der er auch der emeritierte Bischof sei, erklärte der 84 Jahre alte Franziskus weiter.

Josef Ratzinger empfing am 29. Juni 1951 zusammen mit seinem Bruder Georg die Priesterweihe im Dom in Freising. Seit seinem Amtsverzicht als Papst am 28. Februar 2013 lebt er im Vatikan. Seinem Privatsekretär Georg Gänswein zufolge ist der 94-Jährige körperlich sehr schwach geworden.

© dpa-infocom, dpa:210629-99-191291/2