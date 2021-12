Papst fordert EU zu besserer Verteilung von Migranten auf

Lesbos (dpa) – Der Papst will sie alle berühren. Die Kinder, die Frauen, die Männer – egal, ob sie aus Afrika kommen, aus (…)

Papst besucht Flüchtlinge in Zypern und Griechenland

Rom/Nikosia (dpa) – Mit zwei symbolischen Begegnungen in Zypern und Griechenland will Papst Franziskus die Not von Flüchtlingen (…)