Papst-Berater sieht wenig Chancen für Kirchenreformen

Der indische Kardinal und päpstliche Berater Oswald Gracias sieht wenig Chancen für Reformen in der katholischen Kirche. Der in Deutschland laufende Prozess des Synodalen Weges sei zwar gut, sagte Oswald Gracias, Erzbischof von Mumbai und Vorsitzender der indischen Bischofskonferenz am Montag zu Beginn der Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) im Wallfahrtsort Vierzehnheiligen bei Bad Staffelstein. Aber vor allem von Seiten afrikanischer Bischöfe gebe es große Bedenken: «Wird das jetzt eine Demokratie? Oder halten wir an der Heiligen Schrift und der Tradition fest?», fragte er.

Gracias gehört dem Beratungsgremium von Papst Franziskus an. «Eine Synode ist keine Demokratie», betonte er. Am Ende entscheide der Heilige Geist.

Die katholische Kirche in Deutschland hat mit dem sogenannten Synodalen Weg einen Reformprozess angestoßen mit – aus Sicht konservativer Katholiken – progressiven Positionen zur Rolle der Frau in der Kirche oder zum Pflichtzölibat.