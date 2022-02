Brand in Augsburger Papierlager: Flammen gelöscht

Augsburg (dpa/lby) – In einem Papierlager in Augsburg ist am Dienstag ein Feuer ausgebrochen. Es brannte am Morgen nach Angaben der Polizei zunächst kräftig. Die Feuerwehr rückte mit zahlreichen Fahrzeugen an und löschte die Flammen im Laufe des Vormittags mithilfe von Druckluftschaumrohren, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Aktuell gehe man nicht von Verletzten aus, sagte eine Polizeisprecherin.

Mit einem Gabelstapler zogen die Einsatzkräfte die gepressten Papierballen auseinander, um den Brand zu löschen. Der durch das Feuer entstandene Sachschaden sei gering, hieß es.

