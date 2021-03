Panzerfaustgranate gefunden: Sprengung bei Reinersreuth

Das hat für ziemlich viel Aufregung gesorgt: Gestern Nachmittag hat ein Spaziergänger im Sparnecker Forst in der Nähe von Reinersreuth eine amerikanische Panzerfaustgranate gefunden. Das schreibt der Markt Sparneck auf seiner Facebook-Seite. Die Polizei Münchberg hat sich das Ganze dann angeschaut und den Kampfmittelräumdienst aus Nürnberg hinzugezogen. Schnell stand fest: Die Granate kann nicht bewegt und muss deshalb vor Ort gesprengt werden. Die Feuerwehr in Sparneck hat deshalb die Kreisstraße HO18 auf beiden Seiten gesperrt. Die Sprengung konnte so erfolgen – ohne Dritte zu gefährden.

(Symbolbild)