Palina Rojinskis Herz schlägt für Film und Fernsehen

Moderatorin und Schauspielerin Palina Rojinski will sich zwischen Film und Fernsehen nicht entscheiden. «Das schöne ist, dass ich diese Abwechslung leben darf – mit einem gut organisierten Terminkalender», sagte sie der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch beim German Film Dinner in München. «Ich liebe Filme. Es ist einfach herrlich, sich einen Film im Kino anzuschauen, oder im Stream», erklärte Rojinski. «Ich liebe aber auch Fernsehen. Das gehört beides dazu.»

Wichtig sei ihr aber auch, sich bei Projekten voll auf die Sache zu fokussieren. «Meine volle Konzentration und Aufmerksamkeit liegt dann bei dem, was ich gerade mache.»

Das German Film Dinner fand in diesem Jahr zum ersten Mal statt. Der Einladung der Spitzenorganisation der Filmwirtschaft (SPIO) in den «Bayerischen Hof» folgten zahlreiche namhafte deutsche Filmschaffende – darunter Mario Adorf, Veronica Ferres und Florian David Fitz. Bei der glamourösen Abendveranstaltung zum Münchner Filmfest wurden Spenden für die Deutsche Filmkünstlernothilfe und die Ilse Kubaschewski Stiftung für notbedürftige Künstler gesammelt.