Päckchen für Kinder in Not: Mittelschule Helmbrechts schickt 190 Pakete los

Viele Dinge, die wir hier in Deutschland als selbstverständlich empfinden, lösen wo anders viel mehr Freude aus. Das wird vor allem in der Vorweihnachtszeit und vor allem bei Kindern immer wieder deutlich. Auch die Offene Ganztagsbetreuung Helmbrechts macht seit einigen Jahren Kids aus Rumänien eine Freude. Sie beteiligt sich an der Weihnachtspäckchen Aktion des Round Table 98. Die Schülerinnen und Schüler packen Päckchen und schicken diese an hilfsbedürftige Kinder in Rumänien. Corona-bedingt ist das in diesem Jahr nicht klassenübergreifend möglich gewesen. Umso erstaunlicher ist es, wie viele Päckchen zusammen gekommen sind: 190 Stück. Normalerweise bringt ein Team die Päckchen persönlich vorbei. Auch das ist in Pandemie-Zeiten aber natürlich nicht möglich gewesen. Da müssen in diesem Jahr Fotos von den rumänischen Kindern langen.