Pächterwechsel im Kösseinehaus: Ab April mit böhmischem Touch

Das Gasthaus auf der Kösseine im Fichtelgebirge bekommt ab 1. April einen neuen Pächter. Lukas Pivec wird das Gasthaus übernehmen. Er kommt aus Marienbad in Tschechien, ist Master-Absolvent einer Hotelfachschule und hat im Fichtelgebirge schon drei Jahre im Seehaus gearbeitet. Die bekannten Öffnungszeiten möchte der neue Pächter erstmal beibehalten, montags ist Ruhetag. An den anderen Tagen hat die Kösseine bis 18 Uhr beziehungsweise 22 Uhr geöffnet. Vom Angebot erwarten die Gäste hingegen einige Neuerungen. Auf der Speisekarte bleiben Gerichte wie Käsespätzle, Schnitzel oder Currywurst. Aber er möchte auch ein bisschen böhmische Küche mit auf die Karte nehmen. Pivec will auch eine Saisonkarte einführen. Die bisherige Pächterin Regina Rothenberger hört Mitte März aus Altersgründen auf.