Pächtersuche und Betriebskonzept für Mountainbike-Park: Das ist der Stand am Kornberg

Leider nur sehr wenige Bewerber habe es für die Stelle als Pächter des Kornberghauses gegeben. Das schreibt Anke Rieß-Fähnrich, vom Landkreis Wunsiedel. Die Zahl liege im unteren einstelligen Bereich. Ob ein geeigneter Pächter dabei ist, werde derzeit geprüft. Zuletzt war Ralf Weigold Pächter. Über den Sommer hatte der Kornberg-Zweckverband aber einen neuen Pächter gesucht. Ist eine Rückkehr zu alten Partnern möglich? Der Zweckverband denke in jede Richtung, so Rieß-Fähnrich. Es brauche eine möglichst schnelle aber auch gute und tragfähige Lösung für das Kornberghaus. Es gebe neue Ansätze und Konzepte. Bevor die kommuniziert werden, müssten demnach aber noch offene Punkte geklärt werden.

Ein großer offener Punkt in Sachen Kornberg ist auch der Mountainbike-Park. Hier gilt ja nach wie vor ein vom Verwaltungsgericht ausgesprochener Baustopp. Der Zweckverband muss ein Betriebskonzept einreichen. Das werde derzeit eingearbeitet, so Rieß-Fähnrich auf Euroherz-Anfrage. Danach braucht es eine öffentliche Auslegung. Der Zeitplan ist derzeit unklar.