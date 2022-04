Ingolstadt nach 0:1 gegen Paderborn so gut wie abgestiegen

Die Mienen der Ingolstädter Spieler verrieten es: An einen Klassenverbleib in der 2. Fußball-Bundesliga glaubt bei den Oberbayern nach der nächsten Pleite niemand mehr. Durch das 0:1 (0:0) zuhause gegen den SC Paderborn rutschten die Schanzer wieder ans Tabellenende. Ein verwandelter Foulelfmeter von Paderborns Florent Muslija in der 70. Minute führte in dem schwachen Spiel am Sonntag zum Endstand.

«Das Problem ist, dass uns in der Offensive die Durchschlagskraft fehlt, Tore zu erzielen», sagte FCI-Verteidiger Michael Heinloth. «Wir sind einfach momentan zu harmlos. So können wir keine Spiele gewinnen», stellte der 30 Jahre alte Routinier fest.

Bei vier ausbleibenden Partien beträgt der Rückstand auf den Relegationsplatz zehn Punkte. Bereits am kommenden Wochenende könnte der Abstieg in die 3. Liga feststehen. «Der Gegner hat mehr Torgefahr ausgestrahlt als wir. Das muss man klar sagen», resümierte Trainer Rüdiger Rehm. «Paderborn hat verdient gewonnen.»

4219 Zuschauer sahen eine durchweg chancenarme Partie, in der beiden Teams die Präzision im Spiel nach vorne fehlte. Die Gäste hatten zwar mehr Ballbesitz, konnten aber kaum Torgefahr entwickeln. Flanken landeten im Aus oder der letzte Pass beim Gegner. Von Ingolstadt kam so gut wie nichts. «Wir haben die Anfangsphase verpennt», kritisierte Heinloth.

Nach der Pause agierten beide Mannschaften zumindest mit etwas mehr Tempo. Der Flankenversuch von Paderborns Philipp Klement (55.) landete auf der Latte. Auf der Gegenseite verstolperte der freistehende Florian Pick (57.) im Strafraum den Ball.

Da weder Paderborn noch Ingolstadt aus dem Spiel heraus sehenswerte Strafraumszenen kreierten, entschied ein Strafstoß das Spiel. Nach einem klaren Foul von Rico Preißinger an Dennis Srbeny verwandelte Muslija präzise ins linke untere Eck.