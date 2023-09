Paar streitet in Zug: Mann greift ein und wird attackiert

Weil er versucht hat, ein streitendes Paar auf einer Zugfahrt in Oberbayern zu trennen, ist ein 54-Jähriger gewürgt und geschlagen worden. Auch eine unbeteiligte Reisende sei bei der Auseinandersetzung durch Pfefferspray verletzt worden, teilte die Bundespolizei am Freitag mit. Demnach war es in der Regionalbahn zwischen München und Regensburg bei Moosburg an der Isar (Landkreis Freising) am Donnerstagabend aus zunächst unbekannter Ursache zu einem Streit zwischen einem Ehepaar gekommen.

Dabei habe der 29-jährige Mann seine ein Jahr ältere Frau mehrmals gegen eine Wand geschubst. Mehrere Reisende schritten ein – ein 54-Jähriger versuchte, das Paar zu trennen. Der 29-Jährige soll ihn dann gewürgt und ins Gesicht geschlagen haben. Auch seine Frau richtete sich gegen den Helfer.

Eine bislang unbekannte Reisende soll daraufhin Pfefferspray gegen den 29-Jährigen eingesetzt haben, wodurch dieser von dem 54-Jährigen abließ. Das Reizgas verletzte aber eine unbeteiligte 42-Jährige. Sie hatte den Angaben zufolge Atembeschwerden. Notarzt und Sanitäter versorgten die Frau am Bahnsteig und sie setzte ihre Reise fort. Die beiden Männer erlitten keine sichtbaren Verletzungen und lehnten eine Versorgung ab.

Die Bundespolizei ermittele unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, sagte ein Sprecher. Der wegen des Oktoberfests volle Zug setzte seine Fahrt zeitnah fort.