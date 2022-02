P-Seminar-Preis 2020/22: Wunsiedler Schüler sind Vorrundensieger

Im Rahmen eines P-Seminars sollen sich Schüler der Oberstufe an bayerischen Gymnasien über zukünftige Studien- und Berufsmöglichkeiten informieren können und das möglichst an einem konkreten Beispiel. Schüler des Luisenburg-Gymnasiums in Wunsiedel haben sich im Fach Biologie mit dem Thema Nachhaltigkeit und moderner Umweltschutz befasst, und waren dabei sehr erfolgreich. Sie gehören zu den 24 Vorrunden-Siegern des ‚P-Seminar-Preises 2020/22‘, das teilt das Bayerische Kultusministerium mit. Aus diesen 24 Siegern werden nun die vier besten Seminare auf Landesebene ermittelt. Sie bekommen am 18. März schließlich einen Preis. An der digitalen Festveranstaltung wird auch Bayerns Kultusminister Michael Piazolo teilnehmen.