P-Seminar-Preis 2018/20: Vorrundensieger kommen aus Marktredwitz

Wer in Bayern in die Oberstufe eines Gymnasiums geht, hat dort Projektseminare oder kurz P-Seminare. Die dienen zur Studien- und Berufsorientierung und dazu gehört auch immer eine Projektarbeit. Für besonders gelungene gibt’s einen Preis vom Bayerischen Kultusministerium.

Dabei stehen jetzt die Vorrundensieger fest und mit dabei ist auch das Otto-Hahn-Gymnasium Marktredwitz mit dem Chemieprojekt „Klassenzimmer am Rande zum Weltall“. Aus den Vorrundensiegern gehen am Ende die vier besten Teams in ganz Bayern hervor – Die bekommen dann im März den P-Seminar-Preis in München.