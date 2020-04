Outletcenter Selb: Wann geht es wieder los?

Noch ist nicht in Sicht, wann in Bayern Geschäfte mit über 800 Quadratmetern Grundfläche wieder öffnen dürfen. Auch im Outlet-Center Selb fiebert man dem Tag entgegen. Patrick Müller, Geschäftsführer der MunitorGruppe, ist sich im Interview mit der Frankenpost sicher, dass auch im Outlet-Center in Selb alle Vorschriften eingehalten werden können. Die Masken seien da und Hygienepläne ausgearbeitet, so der Investor. Hoffnung auf eine baldige Öffnung machen sich offensichtlich auch andere Outlet-Betreiber. So hat das Ingolstadt-Village auf seiner Homepage für die kommende Woche Öffnungszeiten angekündigt, aber noch nicht zugesichert.