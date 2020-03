Outletcenter Selb: Verzögerung der Neueröffnung

Bis das Outletcenter in Selb in seiner vollen Pracht erstrahlt, dauert es etwas länger als ursprünglich geplant. Die Eröffnung im Herbst klappt nicht, so Center-Managerin Petra Dierck im Interview mit Radio Euroherz. Nur zwei der geplanten fünf Häuser können eröffnen:

Grund für die Verzögerungen seien unter anderem der Umzug der Autowerkstatt und nicht zuletzt das Corona-Virus, das für lange Lieferzeiten selbst bei einfachsten Bauteilen sorge, so Dierck.

Wie berichtet soll in Selb auf dem Gelände der ehemalige Heinrich-Porzellanfabrik eines der größten Outletcenter Deutschlands entstehen. Bereits seit dem vergangenen Frühjahr ist in der einstigen Ofenhalle eine komplett neue Shopping-Welt entstanden.