Outlet Center Selb: Munitor-Gruppe hält an Projekt fest

Eine Zeit lang ist auf der Baustelle des Outlet-Centers in Selb nichts zu sehen gewesen. Seit Herbst laufen die Arbeiten aber wieder. Investor Patrick Müller von der Munitor-Gruppe hat in der jüngsten Selber Stadtratssitzung bekräftigt, an allen geplanten Bauabschnitten festhalten zu wollen, trotz zeitlicher Verzögerungen. Durch die Corona-Pandemie habe es Lieferengpässe gegeben, Firmen seien nicht zur Verfügung gestanden und Händler zögerlich gewesen. Müller geht davon aus, dass Anfang des neuen Jahres die Genehmigung des zweiten Bauabschnitts erfolgt. Zeitgleich stehen Abrissarbeiten an, bis Mitte des Jahres soll das nächste Gebäude fertig sein.