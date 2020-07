Outlet-Center Selb: Keine großen Corona-Schwierigkeiten

Das Outlet-Center in Selb hat die Corona-Krise bislang relativ gut überstanden. Das liegt auch daran, dass in der Zeit vor der Zwangsschließung mehr Kundenzulauf war als vorher angenommen. Insgesamt hält die Munitor-Gruppe an den ambitionierten Plänen fest und baut in Selb weiter an der Outlet-City. Die Arbeiten sind zwar wegen Corona auch ins Stocken geraten, trotzdem soll das Areal 1 bis Ende kommenden Jahres fertig sein, das Areal 2 mit dem ehemaligen Kaufhaus Storg bis Winter 2022. Das hat der Investor gestern so im Stadtrat bekanntgegeben.