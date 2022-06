Outlet-Center in Selb: Arbeiten laufen wieder nach Plan

In Selb könnt ihr schon lange in Outlets stöbern. Es sollen aber noch mehr Gebäude werden, in denen ihr einkaufen könnt. Die für den Bau verantwortliche Munitor-Gruppe hat in der jüngsten Stadtratssitzung über den aktuellen Stand der Arbeiten informiert. Nachdem es, auch wegen Corona, immer wieder zu Verzögerungen gekommen ist, scheint jetzt alles zu laufen. Oberbürgermeister Ulrich Pötzsch im Gespräch mit Radio Euroherz:

Die Munitor-Gruppe rund um Geschäftsführer Patrick Müller ist auch an einem anderen Projekt in Selb beteiligt. Im Bürgerpark will sie ein neues Wohngebäude bauen. Laut Oberbürgermeister Ulrich Pötzsch befinde sich die Gruppe momentan in der Ausschreibungsphase und wolle noch in diesem Sommer ein Unternehmen mit dem Bau beauftragen.